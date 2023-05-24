"Днепр-1" неожиданно потерпел фиаско и за два тура до финиша осложнил себе борьбу за чемпионство

"Днепр-1" уступил "Ворскле" в стартовом матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 1:2 .

Уже на третьей минуте днепровский клуб вывел вперед Доминго Бланко.

Однако полтавчане еще до перерыва ответили своими двумя голами. На 11-й минуте счет сравнял Александр Скляр, реализовав пенальти.

А в компенсированное к первому тайму время команда Виктора Скрипника повела в счете благодаря точному удару Ибрагима Кане.

Во второй половине поединка подопечные Александра Кучера отчаянно пытались отыграться, но "Ворскла" большими силами отошла в оборону и сделала все для того, чтобы удержать победу.

"Днепр-1" (64 очка) остался на втором месте, не воспользовавшись шансом подняться на вершину УПЛ. Днепряне отстают от "Шахтера" на 2 балла. Сегодня "горняки" сыграют с "Зарей", которая идет третьей с 61 зачетным пунктом.

"Ворскла" (39 очков) одержала третью победу подряд и занимает шестую позицию. От зоны еврокубков полтавчан теперь отделяют всего три балла.

В следующем туре "Днепр-1" 28 мая встретится с "Шахтером", а "Ворскла" днем позже будет принимать "Колос".

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