"Днепр-1" неожиданно проиграл "Александрии" и лишился шансов на "бронзу" УПЛ (видео)

"Днепр-1" на выезде уступил "Александрии" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече команда Руслана Ротаня забила в первом тайме – на 18-й минуте отличился Денис Шостак.

Таким образом, "Александрия" прервала семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины.

Обзор матча "Александрия" – "Днепр-1"

После этого поединка "Днепр-1" (48 очков) окончательно потерял шансы на бронзовые медали УПЛ. За два тура до конца команда Юрия Максимова отстает от "Кривбасса" на шесть баллов и имеет худшую разницу мячей в личных встречах.

"Александрия" (30 пунктов) поднялась на девятое место в чемпионате Украины.

В следующем туре "Днепр-1" 19 мая примет "Шахтер". В тот же день "Александрия" на выезде сыграет с "Вересом".

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