"Днепр-1" неожиданно проиграл "Ворскле" и не смог вернуть себе лидерство в УПЛ (видео)

"Днепр-1" уступил "Ворскле" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" завершился со счетом 1:2 .

Уже на третьей минуте встречи днепряне повели в счете усилиями Богдана Леднева.

Однако еще до перерыва подопечные Виктора Скрипника сумели не только отыграться, но выйти вперед. На 31-й минуте Артем Челядин сравнял счет, а на 42-й минуте забил Фелипе Родригес.

Во втором тайме "Днепр-1" пытался избежать поражения, но с этой задачей команда Юрия Максимова не справилась.

Обзор матча "Днепр-1" – "Ворскла"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Днепр-1" (33 балла) не смог вернуться на первое место в турнирной таблице УПЛ. Днепряне по дополнительным показателям уступают "Кривбассу", который лидирует в чемпионате. "Ворскла" (22 очка) поднялась на седьмую позицию.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "Днепр-1" 8 декабря на выезде сыграет против "Полесья", а "Ворскла" 10 декабря будет принимать "Рух".

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