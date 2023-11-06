"Днепр-1" одолел "Александрию" в матче с тремя воздушными тревогами и сравнялся с лидером УПЛ (видео)

"Днепр-1" обыграл "Александрию" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" завершился со счетом 1:0 .

Победный гол команда Юрия Максимова забила в первом тайме. На 34-й минуте Александр Филиппов отличился после передачи Владимира Адамюка.

На 70-й минуте днепряне могли удвоить свое преимущество в счете. Алексей Гуцуляк забил после красивого сольного прохода, но после просмотра видеоповтора этот гол был отменен.

Отметим, что поединок трижды приостанавливали из-за воздушной тревоги. Еще одна была до стартового свистка, из-за чего начало игры пришлось отложить на 15 минут. Поэтому матч, который должен был стартовать в 17:00, завершился только в 21:52.

Обзор матча

После этой победы "Днепр-1" догнал "Кривбасс" на вершине УПЛ. Оба клуба имеют по 27 очков и на один балл опережают "Полесье", которое идет на третьей позиции. "Александрия" с 10 пунктами занимает лишь 14-ю ступеньку.

В следующем туре УПЛ подопечные Максимова 12 ноября встретятся с "Шахтером", а команда Руслана Ротаня днем ранее будет принимать "Верес".

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