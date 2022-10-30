"Днепр-1" одолел аутсайдера и укрепил лидерство в УПЛ, "Металлист" в меньшинстве не удержал победу

В воскресенье, 30 октября, в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" обыграл одесский "Черноморец" ( 1:0 ), а харьковский "Металлист" сыграл вничью со "Львовом" ( 1:1 ).

Победу днепровскому коллективу принес точный гол Александра Пихаленка на 23-й минуте встречи. Результативную передачу занес в свой актив Бузанелло.

"Днепр-1" с 25 очками ушел в отрыв на вершине таблицы УПЛ - команда Александра Кучера теперь опережает идущий вторым "Шахтер" на 5 баллов. Правда, у "горняков" есть одна игра в запасе. У "Черноморца" всего 3 зачетных пункта и последняя ступенька чемпионата.

В следующем туре днепряне встретятся с "Минаем", а "моряки" будут играть против "Динамо". Матчи пройдут 6 ноября.

В параллельном поединке 10-го тура УПЛ "Металлист" вышел вперед на старте первого тайма - на 9-й минуте отличился Максим Прядун.

Однако после перерыва автор забитого мяча подвел свою команду, заработав на 62-й минуте вторую желтую карточку. Удаление в составе харьковчан повлияло на результат игры. На 78-й минуте Артур Ременяк вырвал для львовской команды победу.

"Металлист" с 14 очками занимает пятую позицию в УПЛ. "Львов" с 6 баллами располагается на 14-м месте.

В следующем поединке харьковский клуб 5 ноября сразится с "Зарей", а львовяне днем ранее померяются силами с "Ворсклой".

Читайте также:

Гола Мудрика не хватило: "Шахтер" в меньшинстве упустил победу над "Александрией" в УПЛ (видео)

"Динамо" опустилось еще ниже: "Ворскла" уверенно обыграла "Минай" в УПЛ

"Заря" разгромила "Металлист-1925" и приблизилась к лидерам УПЛ