Днепр-1 – Панатинаикос: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Команда Александра Кучера проведет исторический поединок в самом престижном клубном евротурнире.

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" сыграет с греческим "Панатинаикосом" первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепровского клуба поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. На линиях ему будут помогать Альберто Тегони и Валерио Колорасси. Четвертый рефери – Эрманно Феличиани.

"Днепр-1" впервые в клубной истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Александра Кучера выиграли серебряные награды чемпионата Украины.

"Панатинаикос" является одним из самых титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого 20 чемпионских титулов. Также "зеленые" имеют в своей истории выход в финал Кубка европейских чемпионов (1970/71). В прошлой кампании "Панатинаикос" занял второе место в чемпионате Греции, уступив "золото" афинскому АЕКу.

Добавим, что цвета "Панатинаикоса" защищает бывший полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич.

Где смотреть матч Днепр-1 – Панатинаикос

Исторический для "Днепра-1" матч Лиги чемпионов в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Кроме того, поединок можно посмотреть на Youtube канале FootballHub.

На нашем сайте также доступна онлайн-видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Панатинаикос".

Прогнозы букмекеров на матч Днепр-1 – Панатинаикос

Фаворитом предстоящей игры букмекеры считают греческий клуб. На победу "Панатинаикоса" можно поставить с коэффициентом 2,22. Ничья – 3,50. Выигрыш днепрян – 3,75.

На проход украинского коллектива в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов принимаются ставки с коэффициентом 2,75. Итоговый успех греков – 1,47.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 1 августа, в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Проигравшая команда продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где ее соперником станет чешская "Славия".

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