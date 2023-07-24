Днепр-1 – Панатинаикос: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Смотрите в прямом эфире исторический поединок днепровского клуба в главном евротурнире.

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" сыграет с греческим "Панатинаикосом" первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепровского клуба поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 1 августа, в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Проигравшая команда продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где ее соперником станет чешская "Славия".

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Панатинаикос".

Напомним, "Днепр-1" впервые в клубной истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Александра Кучера выиграли серебряные награды чемпионата Украины.

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