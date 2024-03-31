"Днепр-1" победил "Колос" и сдвинул "Динамо" с третьего места в УПЛ (видео)

Гол и ассист Пихаленка позволили днепрянам набрать три очка.
"Днепр-1" обыграл "Колос" в выездном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 0:2.
Команда Юрия Максимова вышла вперед уже на 2-й минуте встречи, когда Александр Пихаленок забил гол после передачи Александра Филиппова.
После перерыва гости развили свое преимущество. На 64-й минуте Алексей Гуцуляк отметился результативным ударом, а Пихаленок добавил к забитому мячу еще и ассист.
Отметим, что старт игры был перенесен более чем на полчаса из-за воздушной тревоги.
Обзор матча "Колос" – "Днепр-1"
Эта победа позволила днепрянам (42 очка) выйти на третье место в УПЛ, опередив "Динамо" на один зачетный балл. Правда, у киевлян есть три игры в запасе.
"Колос" потерпел четвертое поражение подряд и с 24 пунктами остался на десятой позиции.
В следующем туре чемпионата Украины подопечные Максимова 9 апреля примут "Зарю", а ковалевцы 7 апреля встретятся с "Металлистом 1925".
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