"Днепр-1" покуражился в матче с аутсайдером и завоевал зимнюю бронзу УПЛ

"Днепр-1" покуражился в матче с аутсайдером и завоевал зимнюю бронзу УПЛ

Команда Остапа Маркевича весь второй тайм играла в меньшинстве.

"Днепр-1" разгромил "Мариуполь" в гостевом матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) - 3:0 .

Подопечные Игоря Йовичевича открыли счет на 35-й минуте - Артем Довбык реализовал пенальти.

В конце первого тайма приазовцы остались вдесятером. Алексей Кащук подвел свою команду, получив вторую желтую карточку.

На 57-й минуте Довбик во второй раз отправил мяч в сетку ворот хозяев, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора (VAR).

Однако на итог встречи это не повлияло. На 75-й минуте Александр Пихаленок с пенальти удвоил преимущество днепрян, а на 78-й минуте вышедший на замену бразилец Билл установил окончательный счет.

"Днепр-1" (40 очков) ушел на зимнюю паузу в УПЛ на третьем месте. Мариуполь (8 баллов) завершил первую часть Чемпионата Украины последним в таблице.

В 18-м туре Премьер-лиги после зимнего перерыва команда Йовичевича примет "Десну", а подопечные Остапа Маркевича встретятся с "Черноморцем".

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