"Днепр-1" получил потенциального соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Матчи этой стадии пройдут 8/9 и 15 августа.

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Своего потенциального соперника на этой стадии самого престижного клубного евротурнира также узнал "Днепр-1", который в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Украины.

Если команда Александра Кучера во втором раунде отбора пройдет греческий "Панатинаикос", то следующим оппонентом днепрян станет французский "Марсель".

Отметим, что в составе "Марселя" выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие попадут в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Напомним, донецкий "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов.

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