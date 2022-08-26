"Днепр-1" получил соперников в группе Лиги конференций: результаты жеребьевки

Днепровский "Днепр-1" узнал, с кем сыграет в основном раунде Лиги конференций сезона-2022/23.
В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.
Украину в третьем по престижности клубном турнире Европы будет представлять "Днепр-1".
Команда Александра Кучера начала дебютный для себя еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там днепряне уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и вылетели в Лигу конференций.
Во время жребия Лиги конференций "Днепр-1" попал в последнюю, четвертую корзину. В соперники украинскому клубу достались АЗ Алкмаар (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр) и "Вадуц" (Лихтенштейн).
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций
|группа A
|группа B
|Истанбул Башакшехир (Турция)
|Вест Хэм (Англия)
|Фиорентина (Италия)
|Стяуа (Румыния)
|Хартс (Шотландия)
|Андерлехт (Бельгия)
|РФШ (Латвия)
|Силькеборг (Дания)
|группа C
|группа D
|Вильярреал (Испания)
|Партизан (Сербия)
|Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
|Кельн (Германия)
|Аустрия Вена (Австрия)
|Ницца (Франция)
|Лех Познань (Польша)
|Словацко (Чехия)
|группа E
|группа F
|АЗ Алкмаар (Нидерланды)
|Гент (Бельгия)
|Аполлон (Кипр)
|Мольде (Норвегия)
|Вадуц (Лихтенштейн)
|Шэмрок Роверс (Ирландия)
|Днепр-1 (Украина)
|Юргорден (Швеция)
|группа G
|группа H
|Славия Прага (Чехия)
|Базель (Швейцария)
|ЧФР Клуж (Румыния)
|Слован Братислава (Словакия)
|Сивасспор (Турция)
|Жальгирис (Литва)
|Балкани (Косово)
|Пюник (Армения)
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
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