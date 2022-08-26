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"Днепр-1" получил соперников в группе Лиги конференций: результаты жеребьевки

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"Днепр-1" получил соперников в группе Лиги конференций: результаты жеребьевки

Фото: СК Днепр-1

Днепровский "Днепр-1" узнал, с кем сыграет в основном раунде Лиги конференций сезона-2022/23.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

Украину в третьем по престижности клубном турнире Европы будет представлять "Днепр-1".

Команда Александра Кучера начала дебютный для себя еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там днепряне уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и вылетели в Лигу конференций.

Во время жребия Лиги конференций "Днепр-1" попал в последнюю, четвертую корзину. В соперники украинскому клубу достались АЗ Алкмаар (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр) и "Вадуц" (Лихтенштейн).

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

группа A группа B
Истанбул Башакшехир (Турция) Вест Хэм (Англия)
Фиорентина (Италия) Стяуа (Румыния)
Хартс (Шотландия) Андерлехт (Бельгия)
РФШ (Латвия) Силькеборг (Дания)
группа C группа D
Вильярреал (Испания) Партизан (Сербия)
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) Кельн (Германия)
Аустрия Вена (Австрия) Ницца (Франция)
Лех Познань (Польша) Словацко (Чехия)
группа E группа F
АЗ Алкмаар (Нидерланды) Гент (Бельгия)
Аполлон (Кипр) Мольде (Норвегия)
Вадуц (Лихтенштейн) Шэмрок Роверс (Ирландия)
Днепр-1 (Украина) Юргорден (Швеция)
группа G группа H
Славия Прага (Чехия) Базель (Швейцария)
ЧФР Клуж (Румыния) Слован Братислава (Словакия)
Сивасспор (Турция) Жальгирис (Литва)
Балкани (Косово) Пюник (Армения)
  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

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