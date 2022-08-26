"Днепр-1" получил соперников в группе Лиги конференций: результаты жеребьевки

Днепровский "Днепр-1" узнал, с кем сыграет в основном раунде Лиги конференций сезона-2022/23.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

Украину в третьем по престижности клубном турнире Европы будет представлять "Днепр-1".

Команда Александра Кучера начала дебютный для себя еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там днепряне уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и вылетели в Лигу конференций.

Во время жребия Лиги конференций "Днепр-1" попал в последнюю, четвертую корзину. В соперники украинскому клубу достались АЗ Алкмаар (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр) и "Вадуц" (Лихтенштейн).

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

группа A группа B Истанбул Башакшехир (Турция) Вест Хэм (Англия) Фиорентина (Италия) Стяуа (Румыния) Хартс (Шотландия) Андерлехт (Бельгия) РФШ (Латвия) Силькеборг (Дания) группа C группа D Вильярреал (Испания) Партизан (Сербия) Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) Кельн (Германия) Аустрия Вена (Австрия) Ницца (Франция) Лех Познань (Польша) Словацко (Чехия) группа E группа F АЗ Алкмаар (Нидерланды) Гент (Бельгия) Аполлон (Кипр) Мольде (Норвегия) Вадуц (Лихтенштейн) Шэмрок Роверс (Ирландия) Днепр-1 (Украина) Юргорден (Швеция) группа G группа H Славия Прага (Чехия) Базель (Швейцария) ЧФР Клуж (Румыния) Слован Братислава (Словакия) Сивасспор (Турция) Жальгирис (Литва) Балкани (Косово) Пюник (Армения)

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

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