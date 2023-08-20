"Днепр-1" потерпел сенсационное поражение от новичка УПЛ (видео)

"Днепр-1" неожиданно проиграл киевской "Оболони" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм остался за днепровским клубом – на 16-й минуте Александр Пихаленок реализовал пенальти.

Однако во второй половине встречи "пивоварам" удалось не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала на 46-й минуте после передачи Игоря Краснопира гол забил Ростислав Тарануха.

А затем на 83-й минуте Краснопир и сам поразил ворота "Днепра-1", ассистировал ему Виталий Груша.

Обзор матча

После трех матчей в новом розыгрыше чемпионата Украины днепровский клуб с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

"Оболонь", вернувшаяся в элитный дивизион после 11 лет отсутствия, с 4 баллами поднялась на 9-ю позицию.

В следующем туре днепряне 27 августа сыграют с "Рухом", а "пивовары" днем позже будут принимать "Кривбасс".

Напомним, в среду, 23 августа, "Днепр-1" сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Соперником команды Александра Кучера будет словацкий клуб "Спартак" Трнава.

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