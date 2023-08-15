Днепр-1 – Славия: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

В четверг, 17 августа, "Днепр-1" сыграет с пражской "Славией" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

В первом матче между клубами, который был сыгран неделю назад на "Эден Арене" в Праге, "Днепр-1" разгромно проиграл "Славии" со счетом 3:0 .

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги Европы померяется силами с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей".

Проигравший в дуэли "Славия" – "Днепр-1", в плей-офф квалификации Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия). Первый матч польский клуб дома выиграл со счетом 2:1.

Где смотреть матч Днепр-1 – Славия

На территории Украины ответный поединок между днепровским и пражским клубами в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube-канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Славия".

Прогнозы букмекеров на матч Днепр-1 – Славия

В предстоящем матче букмекеры выше оценивают шансы чешской команды. На победу "Славии" принимаются ставки с коэффициентом 1,73. Ничья – 3,98. Выигрыш днепрян – 5,00.

На проход пражского клуба в следующую стадию можно поставить с коэффициентом 1,001. Выход дальше подопечных Александра Кучера станет огромной сенсацией – 21,00.

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