Днепр-1 – Спартак Трнава: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги конференций

В первом поединке днепряне смогли в меньшинстве избежать поражения и сохранили неплохие шансы на выход в групповой этап.

В четверг, 31 августа, "Днепр-1" сыграет против словацкого клуба "Спартак" Трнава в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты ведут в Украине, номинально домашний для днепрян поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В первом поединке со "Спартаком" днепровский клуб в меньшинстве спасся от поражения (1:1). После двух удалений украинской команде пришлось завершать встречу вдевятером.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Где смотреть матч Днепр-1 – Спартак Трнава

На территории Украины ответный поединок плей-офф отбора Лиги конференций между "Днепром-1" и трнавским "Спартаком" в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube-канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Спартак" Трнава.

Прогнозы букмекеров на матч Днепр-1 – Спартак Трнава

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают словацкий клуб. На победу "Спартака" принимаются ставки с коэффициентом 2,43. Ничья – 3,40. Выигрыш днепрян – 3,10.

Также несколько выше оцениваются шансы словацкой команды на проход в следующую стадию турнира – 1,71. Выход "Днепра-1" в групповой этап Лиги конференций – 2,10.

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