Днепр-1 – Спартак Трнава: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги конференций

Смотрите решающий поединок днепрян против словацкого клуба за выход в групповой этап Лиги конференций.

В четверг, 31 августа, "Днепр-1" сыграет против словацкого клуба "Спартак" Трнава в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты ведут в Украине, номинально домашний для днепрян поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В первом поединке со "Спартаком" днепровский клуб в меньшинстве спасся от поражения (1:1). После двух удалений украинской команде пришлось завершать встречу вдевятером.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Спартак" Трнава из Youtube-канала FootballHub.

Поединок также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

Читайте также:

Днепр-1 – Спартак Трнава: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги конференций

Бешикташ – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги конференций

Заря – Славия: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы