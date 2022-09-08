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"Днепр-1" стартовал с поражения в групповом этапе Лиги конференций

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"Днепр-1" стартовал с поражения в групповом этапе Лиги конференций

Фото: СК Днепр-1

В четверг, 8 сентября, днепровский "Днепр-1" провел первый поединок группового раунда Лиги конференций сезона 2022/23 против нидерландского АЗ Алкмаара.

"Днепр-1" уступил нидерландскому АЗ Алкмаару в матче первого тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный гол поединка был забит в середине второго тайма – Дани де Вит оказался один перед воротами в завершение прострела Сугавары с правого фланга. К концу поединка днепряне отчаянно пытались сравнять счет, но безрезультатно.

Другой матч группы E лихтенштейнский "Вадуц" и кипрский "Аполлон" расписали безголевую ничью – 0:0.

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 15 сентября: "Аполлон" – "Днепр-1", АЗ – "Вадуц".

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