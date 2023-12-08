"Днепр-1" сыграл вничью с "Полесьем" и единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ (видео)

Днепряне и житомирцы не определили сильнейшего в центральном матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Полесье" и "Днепр-1" сыграли вничью в стартовом поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча в Житомире завершилась со счетом 1:1 .

Первый тайм матча прошел без голов. Сразу после перерыва команда Юрия Максимова вышла вперед – Александр Филиппов забил после прострела с правого фланга от Владимира Адамюка.

Однако удержать победу днепряне не сумели. На 62-й минуте "Полесье" сравняло счет – Лукас Тейлор выполнил отличный сольный проход и пробил мимо голкипера.

Ближе к концу матча житомирский клуб претендовал на пенальти. На 79-й минуте главный арбитр Николай Балакин назначил 11-метровый в ворота "Днепра-1" после падения Дмитрия Шастала в штрафной соперника, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение.

Обзор матча "Полесье" – "Днепр-1"

Будет добавлен в скором времени.

После этой ничьей "Днепр-1" (34 очка) стал единоличным лидером УПЛ, обойдя на один балл "Кривбасс". Правда, у криворожцев есть игра в запасе. "Полесье" (32 пункта) осталось на третьей позиции.

На этом для днепрян и житомирцев первая часть чемпионата завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).

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