"Днепр-1" усилился двумя известными футболистами перед матчами квалификации Лиги Европы

"Днепр-1" подписал двух игроков в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с пражской "Славией".

Новичками серебряного призера прошлого сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ) стали полузащитник Богдан Леднев и форвард Александр Филиппов.

25-летний Леднев перешел к днепрянам из киевского "Динамо" на условиях полноценного трансфера. Его контракт с "Днепром-1" рассчитан на три года.

Леднев – воспитанник "Динамо". Кроме киевского клуба, он на правах аренды играл за луганскую "Зарю" и венгерский "Фехервар". В январе 2023 года Богдан вернулся к "бело-синим", но не провел за первую команду киевлян ни одного матча, пропустив три месяца из-за перелома голени.

30-летний Филиппов перебрался в "Днепр-1" из бельгийского "Сент-Трюйдена", за который выступал с 2020 года после перехода из черниговской "Десны". Соглашение Александра с днепрянами подписано сроком на один год.

За бельгийский клуб Филиппов сыграл всего 16 матчей, забил один гол и отдал 4 ассиста. Прошлый год он провел в аренде в латвийской "Риге". В 2023 году нападающий на поле еще не выходил.

Поединок "Славия" – "Днепр-1" состоится 10 августа на "Эден Арене" в Праге. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Славия" – "Днепр-1". Также игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ответный поединок запланирован на 17 августа в словацком городе Кошице.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги Европы померяется силами с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей". Проигравший в дуэли "Славия" – "Днепр-1" в плей-офф квалификации Лиги конференций сразится с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия).

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