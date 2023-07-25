"Днепр-1" уступил "Панатинаикосу" в историческом матче квалификации Лиги чемпионов

Команда Александра Кучера неудачно дебютировала в самом престижном евротурнире.

"Днепр-1" проиграл греческому "Панатинаикосу" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Встреча завершилась со счетом 1:3 .

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепровского клуба поединок состоялся в словацком городе Кошице.

Греки повели в счете уже на 10-й минуте матча. Хуан Карлос на левом фланге штрафной площадки прошел Дениса Мирошниченко и выполнил прострел во вратарскую, откуда Андраж Шпорар переправил мяч в сетку.

Во втором тайме "зеленые" удвоили свое преимущество. На 74-й минуте Филипп Джурич с полукруга штрафной точно пробил в правый нижний угол.

На 84-й минуте вице-чемпион Греции довел дело до разгрома. Пенальти хладнокровно реализовал Фотис Йоаннидис.

Днепряне сумели ответить только голом престижа на последней минуте основного времени. Александр Каплиенко на дальней штанге замкнул передачу Валентина Рубчинского.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 1 августа, в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Проигравшая команда продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где ее соперником станет чешская "Славия".

Напомним, "Днепр-1" впервые в клубной истории играет в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Александра Кучера выиграли серебряные награды чемпионата Украины.

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