"Днепр-1" узнал потенциальных соперников в плей-офф раунда квалификации Лиги Европы

Во вторник, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

Определился потенциальный соперник "Днепра-1" в плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

Подопечные Александра Кучера сыграют с победителем пары АЭК (Ларнака, Кипр)/ Партизан (Сербия).

В случае неудачи в квалификации Лиги Европы Днепр-1 сыграет в группе Лиги конференций.

Отметим, что первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы состоится 18 августа, а ответный — 25 августа.

Одним из потенциальных соперников команды из Днепра был "Фенербахче", вылетевший из квалификации Лиги чемпионов от киевского "Динамо". В ходе и после стамбульского матча между клубами возник небольшой конфликт из-за болельщиков. Турки после пропущенного в свои ворота мяча начали скандировать на трибунах имя Путина. Из-за этого на послематчевую пресс-конференцию не пришел тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Напомним, что "Динамо" Киев узнало потенциальных соперников в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

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