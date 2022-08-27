"Днепр-1" узнал расписание матчей в группе Лиги конференций

Определился календарь матчей "Днепра-1" в групповом этапе Лиги конференций. В первом и последнем турах днепряне сыграют против нидерландского АЗ.

"Днепр-1" узнал календарь матчей в групповом этапе Лиги конференций сезона 2022/23.

В первом туре "Днепр-1" будет принимать АЗ 8 сентября. Последний матч группового раунда состоится между этими командами в Алкмаре 3 ноября.

Расписание матчей:

1-й тур. 8 сентября, 22:00

"Днепр-1" – АЗ Алкмаар

2-й тур. 15 сентября, 19:45

"Аполлон" – "Днепр-1"

3-й тур. 6 октября, 19:45

"Днепр-1" – "Вадуц"

4-й тур. 13 октября, 22:00

"Вадуц" – "Днепр-1"

5-й тур. 27 октября, 22:00

"Днепр-1" – "Аполлон"

6-й тур. 3 ноября, 19:45

АЗ Алкмаар — "Днепр-1"

Напомним, что Команда Александра Кучера начала дебютный для себя еврокубковый сезон в плейоф раунде отбора Лиги Европы, но там днепряне уступили кипрскому АЭКу из Ларнаки и вылетели в Лигу конференций.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

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