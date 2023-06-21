"Днепр-1" узнал соперника на старте квалификации Лиги чемпионов: когда матчи

Подопечные Александра Кучера в рамках второго отборочного раунда главного еврокубка встретятся с греческим "Панатинаикосом".

В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24. Своего соперника на старте евросезона также узнал серебряный призер чемпионата Украины – "Днепр-1".

Команда Александра Кучера начнет свой еврокубковый путь в следующем сезоне поединками с греческим "Панатинаикосом".

Матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 25/26 июля и 1/2 августа.

Добавим, что "Дніпро-1" впервые в клубной истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Для того чтобы пробиться в групповой раунд самого престижного евротурнира, днепрянам нужно будет пройти трех соперников.

В случае успеха на этом этапе в 3-м квалификационном раунде ЛЧ соперником "Днепра-1" станет кто-нибудь из квартета "Марсель" (Франция), "Брага" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия).

Если "Днепр-1" вылетит в квалификации Лиги чемпионов, то продолжит выступления в отборе Лиги Европы. В случае неудачи в Лиге Европы команда попадет в следующий раунд Лиги конференций.

Напомним, донецкий "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов.

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