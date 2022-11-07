"Днепр-1" узнал соперника в 1/16 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2022/23.

В ней приняли участие 16 клубов. Обладатели вторых мест в группах Лиги конференций получили статус сеяных. Восемь клубов, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги Европы, оказались среди несеяных.

В 1/16 финала Лиги конференций сеяные команды сыграют с несеяными. Также на этой стадии не могут встретиться клубы из одной страны.

Победители этих стыковых матчей в 1/8 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги конференций.

У Украины также есть свой представитель в 1/16 финала Лиги конференций. В дебютном для себя евросезоне "Днепр-1" пробился в плей-офф, заняв второе место в группе с нидерландским АЗ, кипрским "Аполлоном" и лихтенштейнским "Вадуцом".

За путевку в 1/8 финала днепровский коллектив сразится с кипрским клубом АЕК Ларнака.

Интересно, что в этом сезоне "Днепр-1" и АЕК уже встречались в плей-офф раунде отбора Лиги Европы – из этой дуэли победителем вышел представитель Кипра. Кроме того, клуб из Ларнаки играл в одной группе с киевским "Динамо" в ЛЕ и оставил команду Мирчи Луческу за бортом еврокубков.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

"Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгия)

"Трабзонспор" (Турция) – "Базель" (Швейцария)

"Лацио" (Италия) – ЧФР Клуж (Румыния)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Лех" (Польша)

"Брага" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия)

АЕК Ларнака (Кипр) – "Днепр-1" (Украина)

"Шериф" (Молдова) – "Партизан" (Сербия)

"Лудогорец" (Болгария) – "Андерлехт" (Бельгия)

Стыковые матчи Лиги конференций (1/16 финала) будут сыграны 16 и 23 февраля 2023 года.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

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