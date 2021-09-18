"Днепр-1" в большинстве остановил победное шествие "Вереса" и поднялся в зону еврокубков (видео)

"Днепр-1" в большинстве остановил победное шествие "Вереса" и поднялся в зону еврокубков (видео)

Команда Игоря Йовичевич взяла три очка в домашней встрече.

"Днепр-1" обыграл ровенский "Верес" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Днепр-Арене" завершился минимальной победой хозяев - 1:0.

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В первом тайме команды обошлись бе забитых мячей, оставив все самое интересное на вторую половину встречи. На 75-й минуте прямую красную карточку получил форвард "Вереса" Михаил Сергейчук.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 Днепр-1- Верес – Сергийчук получил красную карточку на 75 минуте

Днепряне, оказавшись в большинстве, сразу это использовали. На 78-й минуте Марио Чуже расстрелял пустые ворота после великолепного рейда Невена Джурасека. В итоге этот гол принес хозяевам победу.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Верес - 1:0. Видео гола Чуже (78`)

"Днепр-1" (16 очков) поднялся на четвертое место турнирной таблицы, финиш на котором позволяет попасть в еврокубки на следующий сезон. "Верес" (11 очков) занимает восьмую позицию, у ровенской клуба прервалась выигрышная серия из трех поединков УПЛ.

В 9-м туре днепряне 26 сентября дома примут "Зарю", а ровенчане днем ранее отправятся в гости к "Шахтеру".

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