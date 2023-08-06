"Днепр-1" в большинстве вырвал победу над дебютантом в своем стартовом матче сезона УПЛ

"Днепр-1" обыграл "Полесье" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 2:1 .

На 20-й минуте житомирский клуб остался в меньшинстве – защитник Богдан Кушниренко прыгнул в ноги Доминго Бланко перед собственной штрафной, за что получил от арбитра прямую красную карточку.

Подопечные Александра Кучера воспользовались численным преимуществом на 63-й минуте – Александр Пихаленок низом пробил в ближний угол после прострела Бланко, который для партнера остановил Валентин Рубчинский.

На 86-й минуте "Полесье" сумело отыграться. Денис Янаков ударом со штрафного попал в руку стоявшему в стенке Игорю Когуту. Арбитр назначил пенальти, который Янаков реализовал выстрелом по центру ворот.

Однако в компенсированное время днепряне вырвали победу. На 90+1-й минуте Руслан Бабенко принял передачу от Владимира Адамюка и с дальней дистанции сильно послал мяч в ближний угол.

Для "Днепра-1" это был первый матч в новом сезоне УПЛ, ведь поединок стартового тура с "Ворсклой" был перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках.

"Полесье" провело свой второй в истории матч в элитном дивизионе чемпионата Украины. Неделю назад житомирский клуб дебютировал в УПЛ уверенной победой над "Вересом" (0:2).

В третьем туре "Днепр-1" 13 августа встретится с "Минаем", а "Полесье" днем ранее будет принимать "Рух".

Напомним, 6 августа форвард сборной Украины Артем Довбик официально перешел из "Днепра-1" в испанскую "Жирону".

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