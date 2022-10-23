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"Днепр-1" в концовке дожал "Металлист" и единолично возглавил УПЛ, "Заря" обыграла "Верес"

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"Днепр-1" в концовке дожал "Металлист" и единолично возглавил УПЛ, "Заря" обыграла "Верес"

Фото: СК Днепр-1

В этом сезоне команда Александра Кучера еще не проигрывала во внутреннем первенстве.

В воскресенье, 23 октября, состоялся ряд матчей 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Днепр-1" одолел харьковский "Металлист". Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 0:1.

Победный мяч подопечные Александра Кучера забили в конце встречи. На 85-й минуте автором решающего взятия ворот стал Игорь Когут после передачи Александра Пихаленка.

Отметим, что харьковчане завершат матч в меньшинстве. На 89-й минуте прямую красную карточку заработал нападающий харьковской команды Даниил Кныш.

  • "Днепр-1" с 22 очками вышел на чистое первое место в таблице УПЛ. Днепряне на три балла опережают "Шахтер", сыгравший на один матч меньше. "Металлист" с 13 пунктами остался на шестой строчке.
  • В следующем туре подопечные Кучера 30 октября встретятся с "Черноморцем", а харьковский коллектив в тот же день сойдется со "Львовом".

В параллельном матче луганская "Заря" на выезде обыграла "Верес". Встреча на стадионе "Авангард" в Ровно завершилась со счетом 0:1.

Героем поединка стал нападающий гостей Денис Антюх, отличившийся точным ударом на 73-й минуте противостояния.

  • "Заря" с 16 очками обошла "Верес" в турнирной таблице УПЛ и сейчас занимает четвертую позицию. Ровенчане с 14 баллами опустились на пятое место.
  • В следующем туре луганчане 28 октября сыграют с "Металлистом 1925", а "Верес" 31 октября встретится с "Колосом".

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