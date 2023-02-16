"Днепр-1" в концовке проиграл АЕКу первый поединок 1/16 финала Лиги конференций (видео)

"Днепр-1" на выезде уступил кипрскому АЕКу из Ларнаки в первом матче 1/16 финала Лиги конференций – 1:0 .

Хозяева поля начали поединок гораздо активнее и создали несколько опасных моментов у ворот голкипера украинского клуба Макса Валефа. Уже на 2-й минуте встречи бразильцу пришлось в прыжке вытаскивать мяч из верхнего угла после удара Ивана Тричковски.

В следующей атаке киприоты снова могли забить – на этот раз Тричковски после розыгрыша углового пробил над воротами. На 7-й минуте воротам Валефа угрожал Рафа Лопес, но перекладина спасла "Днепр-1" после удара португальского нападающего.

Выдержав стартовый штурм от соперника, текущий лидер чемпионата Украины выровнял ситуацию на поле. Однако первый тайм так и завершился без забитых мячей.

А вот во второй половине поединка киприотам таки удалось вырвать победу. На 85-й минуте испанский полузащитник Анхель Гарсия головой пробил в ближний угол после навеса Густаво со штрафного.

Добавим, что перед этим днепряне упустили прекрасную возможность. Артем Довбик красиво отдал передачу пяткой на Александра Пихаленка, но тот из пределов штрафной ударом низом не переиграл вратаря команды соперника Кенана Пирича.

Обзор матча

Отметим, что в этом сезоне "Днепр-1" и АЕК уже встречались в плей-офф раунде отбора Лиги Европы – из той дуэли победителем вышел представитель Кипра. Таким образом, подопечные Александра Кучера проиграли клубу из Ларнаки в третий раз подряд.

Ответный матч между командами будет сыгран в четверг, 23 февраля, в словацком городе Кошице.

Победители противостояний 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги конференций. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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