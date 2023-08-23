"Днепр-1" в меньшинстве спасся от поражения в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций (видео)

"Днепр-1" разошелся ничьей со словацким клубом "Спартак" Трнава в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Антона Малатинского" в Трнаве завершился со счетом 1:1 .

Уже на 5-й минуте встречи днепряне остались в меньшинстве – Эдуард Сарапий получил прямую красную карточку за фол последней надежды после того, как возле штрафной схватил за футболку Марко Джуричина.

Словацкий клуб воспользовался численным преимуществом в начале второго тайма. На 55-й минуте Келвин Офори с рикошетом от игрока "Днепра-1" отправил мяч под перекладину.

На 67-й минуте вице-чемпион Украины сумел сравнять счет. Пенальти заработал Алексей Гуцуляк, а Александр Пихаленок точно пробил с 11-метровой отметки.

В конце игры в составе "Днепра-1" произошло еще одно удаление. За минуту до конца основного времени Игорь Когут в подкате сфолил против соперника и получил вторую желтую карточку.

Поэтому в компенсированное время днепрянам пришлось вдевятером терпеть и отбиваться, чтобы удержать ничью. С этой задачей украинская команда справилась.

Обзор матча

Ответный матч состоится в четверг, 31 августа, в словацком городе Кошице. Именно здесь "Днепр-1" играет свои номинально домашние еврокубковые поединки из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты ведут в Украине.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.

Читайте также:

Динамо – Бешикташ: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

Кубок Украины по футболу: результаты матчей 1/16 финала

Славия – Заря: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы