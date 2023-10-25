"Днепр-1" в перенесенном матче одолел "Ворсклу" и догнал "Шахтер" в таблице УПЛ

"Днепр-1" обыграл "Ворсклу" в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок в Полтаве закончился со счетом 2:3 .

Уже на 5-й минуте встречи днепрян вывел вперед Александр Филиппов. Хозяева поля ответили на 40-й минуте усилиями Руслана Степанюка.

Однако еще до перерыва днепровский клуб сумел снова повести в счете – на 42-й минуте забил Алексей Гуцуляк.

На старте второго тайма подопечные Юрия Максимова увеличили свое преимущество – на 53-й минуте Гуцуляк оформил дубль.

В компенсированное время Степанюк забил второй гол "Ворсклы", реализовав пенальти, однако спастись от поражения полтавчане уже не смогли.

Таким образом, днепряне одержали пятую победу подряд в отечественном первенстве. "Днепр-1" (21 балл) вышел на четвертое место в УПЛ, догнав по набранным очкам "Шахтер". Впереди идут только "Кривбасс" (23) и "Полесье" (22), которые сыграли на один матч больше.

"Ворскла" (13 очков) осталась на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Украины.

В 12-м туре УПЛ днепряне 28 октября на выезде сыграют с "Кривбассом", а команда Виктора Скрипника днем позже примет "Металлист 1925".

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