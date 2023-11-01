Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Днепр-1" в перенесенном матче разобрался с "Рухом" и поднялся в топ-3 УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
305
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Днепр-1" в перенесенном матче разобрался с "Рухом" и поднялся в топ-3 УПЛ

"Днепр-1" / Фото: СК Днепр-1

Команда Юрия Максимова потеснила "Шахтер" с третьего места турнирной таблицы.

"Днепр-1" обыграл "Рух" в перенесенном поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 0:2.

Оба гола днепряне забили в первом тайме. На 16-й минуте матча счет открыл Александр Филиппов, а спустя еще десять минут Филиппов отдал результативную передачу на Александра Пихаленка.

Эта победа позволила подопечным Юрия Максимова с 24 очками выйти на третье место в УПЛ. "Днепр-1" на три балла оторвался от "Шахтера", который имеет два матча в запасе. Лидируют в чемпионате "Кривбасс" (26 очков) и "Полесье" (25 пунктов). "Рух" с 20 баллами занимает пятую позицию.

Следующий матч днепровский коллектив проведет 6 ноября с "Александрией" в рамках 13-го тура УПЛ. Львовяне в тот же день сыграют против "Оболони".

Читайте также:

"Черноморец" растоптал "Зарю" и вышел в полуфинал Кубка Украины

Динамо – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч УПЛ

"Жирона" с ассистом Довбика на последних секундах выцарапала путевку в следующий раунд Кубка Испании (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
305
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация