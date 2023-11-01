"Днепр-1" в перенесенном матче разобрался с "Рухом" и поднялся в топ-3 УПЛ

"Днепр-1" обыграл "Рух" в перенесенном поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 0:2 .

Оба гола днепряне забили в первом тайме. На 16-й минуте матча счет открыл Александр Филиппов, а спустя еще десять минут Филиппов отдал результативную передачу на Александра Пихаленка.

Эта победа позволила подопечным Юрия Максимова с 24 очками выйти на третье место в УПЛ. "Днепр-1" на три балла оторвался от "Шахтера", который имеет два матча в запасе. Лидируют в чемпионате "Кривбасс" (26 очков) и "Полесье" (25 пунктов). "Рух" с 20 баллами занимает пятую позицию.

Следующий матч днепровский коллектив проведет 6 ноября с "Александрией" в рамках 13-го тура УПЛ. Львовяне в тот же день сыграют против "Оболони".

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