"Днепр-1" в волевом стиле разобрался с "Черноморцем" и продолжил победную серию в УПЛ (видео голов)

"Днепр-1" в волевом стиле разобрался с "Черноморцем" и продолжил победную серию в УПЛ (видео голов)

Команда Игоря Йовичевича вернулась на третье место в турнирной таблице.

"Днепр-1" в рамках заключительного поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги победил дома одесский " Черноморец " со счетом 3:1 .

Отметим, что первыми в этой игре забили номинальные гости (матч проходил в Одессе, прим.), произошло это уже на 12-й минуте — Евгений Исаенко головой замкнул подачу с левого фланга от Дениса Кузыка.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Черноморец - 0:1. Видео гола Исаенко (12`)

Впрочем, не успели футболисты "моряков" как следует обрадоваться, когда на 19 минуте "Днепр-1 восстановил паритет — Александр Пихаленок пробил между ног левому защитнику в ближний угол.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Черноморец - 1:1. Видео гола Пихаленка (19`)

В общем, если учесть все 90 минут, то здесь по моментам активнее были игроки "Днепра-1". Что касается владения мячом, то здесь уже преимущество было на стороне "Черноморца". В первые 45 минут "Днепр-1" упустил еще несколько возможностей, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете.

Во втором тайме пришлось ждать забитого мяча до 64 минуты , когда Артем Довбик удачно реализовал пенальти, который заработал Невен Джурасек. Для Довбика это взятие ворот стало 13 в этом сезоне в УПЛ. Он отличается уже пятую игру и продолжает возглавлять список бомбардиров внутреннего первенства.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Черноморец - 2:1. Видео пенальти Довбика (64`)

На 71 минуте "Днепр-1" в третий раз отличился в сетке ворот оппонента — Даниил Игнатенко в центре штрафной замкнул прострел Довбика с левого фланга, но он попал в положение вне игры. Впрочем, после помощи от VAR главный арбитр все же указал на центр поля.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Черноморец - 3:1. Видео гола Игнатенка (71`)

Как следствие, "Днепр-1" одержал пятую подряд победу во внутреннем первенстве и вернул себе третье место в турнирной таблице. Теперь в активе днепрян 37 очков. Что касается "Черноморца", то они остались с 11 баллами на 13 строчке.