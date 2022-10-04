Днепр-1 - Вадуц: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

В четверг, 6 октября, днепровский "Днепр-1" в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций встретится с лихтенштейнским "Вадуцом".

В четверг, 6 октября , "Днепр-1" в третьем матче группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет с лихтенштейнским "Вадуцом".

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины номинально домашний для днепрян поединок состоится на поле Кошицкой футбольной арены в словацком городе Кошице. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Днепр-1 - Вадуц

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Днепр-1 - Вадуц

Фаворитом встречи у букмекеров является днепровский клуб. На победу подопечных Александра Кучера можно поставить с коэффициентом 1,72. Ничья - 3,95. Победа команды из Лихтенштейна - 5,10.

В другом противостоянии группы E нидерландский АЗ дома сыграет против кипрского "Аполлона". Этот матч также начнется 6 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

После двух стартовых туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 3 балла. АЗ возглавляет группу с 6 очками. "Аполлон" и "Вадуц" набрали по одному пункту.

Поединки 4-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 13 октября: "Вадуц" - "Днепр-1", "Аполлон" - АЗ.

Напомним, в стартовом туре группового раунда третьего по престижности еврокубка днепровский клуб минимально уступил АЗ, после чего подопечные Кучера одержали уверенную победу над "Аполлоном".

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