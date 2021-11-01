"Днепр-1 за 20 минут разбил "Минай" в УПЛ и продолжил борьбу за еврокубки (видео)

"Днепр-1 за 20 минут разбил "Минай" в УПЛ и продолжил борьбу за еврокубки (видео)

Всё в этой дуэли было решено в первом тайме.

"Днепр-1" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги разгромил у себя дома ужгородский "Минай" со счетом 4:0 .

Все вопросы о победителе этой дуэли подопечные Игоря Йовичевича решили еще в первой половине противостояния. Так, уже на девятой минуте игры Алексей Гуцуляк точным ударом в ближний угол из пределов штрафной открыл счет в игре.

Днепр-1 - Минай - 1:0. Видео гола Гуцуляка

Не успели гости прийти в себя, как "Днепр-1" через четыре минуты удвоил свое преимущество на табло — Артем Довбык головой подправил над голкипером удар с левого фланга штрафной от партнера по команде.

Днепр-1 - Минай - 2:0. Видео гола Довбика

На 30 минуте избиение футболистов "Миная" продолжилось — Александр Пихаленок после комбинации от Довбика-Дубинчака точно пробил в левый нижний угол.

Днепр-1 - Минай - 3:0. Видео гола Пихаленка

Поставил точку в этой встрече форвард Назарий Русин, появившийся в матче со скамейки для запасных. Нападающий на 90 минуте переправил игровой снаряд в ворота после навеса на дальнюю штангу.

После этой победы "Днепр-1" набрал 25 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Обойти днепрян может полтавская "Ворскла", если не проиграет одесскому "Черноморцу";

"Минай", в свою очередь, остался с восемью баллами на 14-й позиции. В активе ужгородцев всего одна победа в текущем сезоне УПЛ.

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