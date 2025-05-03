Днепр – Киев-Баскет: онлайн-видеотрансляция матча за "золото" чемпионата Украины по баскетболу

"Киев-Баскет" – "Днепр" / © facebook.com/kyivbasket

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В субботу, 3 мая, состоится решающий третий матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу между "Днепром" и "Киев-Баскетом".

Поединок будет сыгран на КСК "Шинник" в городе Днепр. Начало встречи – в 13:00.

В первой игре финала плей-офф днепряне на домашней площадке выиграли со счетом 89:70. Однако во втором матче киевляне в столице взяли реванш (73:56), нанеся действующему чемпиону первое поражение в сезоне.

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Вашему вниманию прямая видеотрансляция третьего поединка, который определит чемпиона Украины по баскетболу.

Бронзовым призером нынешнего розыгрыша баскетбольной Суперлиги стали "Черкасские Мавпы", которые в серии за третье место со счетом 2:1 обыграли "Ровно" (70:105, 83:76, 80:74).

Отметим, что в прошлом году в финальной серии "Днепр" победил "Ровно" со счетом 2:0 и во второй раз в истории стал чемпионом Украины.

Напомним, обладателем Кубка Украины-2025 по баскетболу также стал "Днепр", одолев в финале "Ровно" со счетом 95:69.