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Днепр – Киев-Баскет: онлайн-видеотрансляция матча за "золото" чемпионата Украины по баскетболу
Решающая третья игра финальной серии плей-офф между днепрянами и киевлянами определит чемпиона страны по баскетболу.
В субботу, 3 мая, состоится решающий третий матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу между "Днепром" и "Киев-Баскетом".
Поединок будет сыгран на КСК "Шинник" в городе Днепр. Начало встречи – в 13:00.
В первой игре финала плей-офф днепряне на домашней площадке выиграли со счетом 89:70. Однако во втором матче киевляне в столице взяли реванш (73:56), нанеся действующему чемпиону первое поражение в сезоне.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция третьего поединка, который определит чемпиона Украины по баскетболу.
Бронзовым призером нынешнего розыгрыша баскетбольной Суперлиги стали "Черкасские Мавпы", которые в серии за третье место со счетом 2:1 обыграли "Ровно" (70:105, 83:76, 80:74).
Отметим, что в прошлом году в финальной серии "Днепр" победил "Ровно" со счетом 2:0 и во второй раз в истории стал чемпионом Украины.
Напомним, обладателем Кубка Украины-2025 по баскетболу также стал "Днепр", одолев в финале "Ровно" со счетом 95:69.