"Днепр минус один": в УЕФА оконфузились во время жеребьевки Лиги конференций (видео)

Ведущий жеребьевки группового этапа Лиги конференций допустил забавную ошибку, озвучивая название "Днепра-1".
В пятницу, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. В частности, своих соперников узнал "Днепр-1", являющийся единственным представителем Украины в этом турнире.
На групповом этапе третьего по престижности евротурнира подопечные Александра Кучера сразятся с такими командами как АЗ Алкмаар (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр) и "Вадуц" (Лихтенштейн).
Процедура жеребьевки не обошлась без любопытного конфуза. Вытащив из корзины шарик с днепровским клубом, ведущий неправильно озвучил его название: "Днепр минус один".
По всей видимости, в УЕФА еще не научились корректно произносить название украинской команды. Оно и не удивительно, ведь в этом сезоне "Днепр-1" дебютировал в еврокубках.
«Днепр…» как?))) pic.twitter.com/GIuIa6Mp5O— Vitalii Kravchenko (@v_kravchenko97) Август 26, 2022
Напомним, днепряне начали исторический еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и вылетели в Лигу конференций.
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