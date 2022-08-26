"Днепр минус один": в УЕФА оконфузились во время жеребьевки Лиги конференций (видео)

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. В частности, своих соперников узнал "Днепр-1", являющийся единственным представителем Украины в этом турнире.

На групповом этапе третьего по престижности евротурнира подопечные Александра Кучера сразятся с такими командами как АЗ Алкмаар (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр) и "Вадуц" (Лихтенштейн).

Процедура жеребьевки не обошлась без любопытного конфуза. Вытащив из корзины шарик с днепровским клубом, ведущий неправильно озвучил его название: "Днепр минус один".

По всей видимости, в УЕФА еще не научились корректно произносить название украинской команды. Оно и не удивительно, ведь в этом сезоне "Днепр-1" дебютировал в еврокубках.

Напомним, днепряне начали исторический еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и вылетели в Лигу конференций.

Читайте также:

"Фенербахче" и обидчики "Днепра-1": "Динамо" узнало соперников на групповом этапе Лиги Европы

Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

Лига чемпионов-2022/23: результаты жеребьевки группового этапа