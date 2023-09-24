"Днепр-1" победил "Зарю" и прервал длительную безвыигрышную серию в УПЛ

"Днепр-1" обыграл "Зарю" в центральном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол во встрече между серебряным и бронзовым призерами прошлого розыгрыша чемпионата Украины был забит в середине первого тайма. На 24-й минуте полузащитник днепрян Игорь Когут с линии вратарской в одно касание пробил в дальний верхний угол после передачи Валентина Рубчинского.

Для днепровского клуба это дебютная победа под руководством Юрия Максимова.

"Днепр-1" прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ. До этого днепряне последний раз побеждали еще 6 августа в поединке второго тура с "Полесьем" (2:1).

Победа над "Зарей" позволила днепрянам с 9 очками подняться на восьмое место в УПЛ. Луганский коллектив с 5 баллами находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Днепр-1" 2 октября сыграет с "Металлистом 1925", а "Заря" 30 сентября встретится с "Черноморцем".

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