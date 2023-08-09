Американский боксер супертяжелого веса Кевин Джонсон сменил имя в честь президента России Владимира Путина.

Об этом бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC рассказал в интервью российским пропагандистам.

43-летний Джонсон заявил, что теперь его зовут Кевин Владимирович и он является на 100% россиянином.

"Чтобы сделать самый большой комплимент президенту Владимиру Путину, я решил сменить имя. Теперь меня будут называть Кевин Владимирович – в честь Путина. Теперь я на 100% россиянин, без шуток. Я на 100% россиянин", – сказал Джонсон.

В апреле 2023 года американец приехал в государство-террорист на поединок с российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком. Перед боем Джонсон публично заявил, что мечтает сыграть с кремлевским диктатором в шахматы.

"Я играю в шахматы. Моя величайшая мечта – сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Мне нужно отточить навыки, ведь он – самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю. Сесть напротив него и сыграть в шахматы – это моя мечта", – говорил боксер.

После победы над российским бойцом Джонсон обратился к Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

"Я хотел бы сделать официальное заявление к Владимиру Путину. Я хотел бы получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны", – сказал американец.

За свою карьеру Джонсон провел 59 боев на профессиональном ринге, в которых потерпел 21 поражение. В 2009 году американец бился с Виталием Кличко за титул WBC, но уступил украинцу решением судей.

Также поклонник Путина проигрывал другим трем украинцам: Александру Захожему (2019), Игорю Шевадзуцкому (2022) и Виктору Выхристу (2022).

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