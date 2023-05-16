Дно пробито: тренер чемпиона Италии поздравил "Зенит" с выигрышем первенства страны-агрессора

Лучано Спаллетти попал в скандал, признавшись в любви к санкт-петербургскому клубу.

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти, который недавно стал чемпионом Италии, решил поздравить питерский "Зенит" с победой в чемпионате России.

64-летний итальянский специалист записал видеообращение к санкт-петербургскому клубу, который возглавлял с 2009 по 2014 год.

Наставник "партенопейцев" заявил о сходстве жизненных принципов "Наполи" и "Зенита", признавшись в любви к команде из страны-террориста.

"Если "Наполи" побеждает в чемпионате, если "Зенит" становится чемпионом, это значит, что и мы, и "Зенит" – чемпионы вдвойне! Мы любим те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета. И нам, и "Зениту" нравится выигрывать трофеи.

Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду "Зенит"! Я люблю вас! Давай, "Зенит"!, – сказал Спаллетти.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА отстранил клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже "бан" был продлен, российским командам запретили участвовать в международных соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В начале 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФ на отстранение клубов и сборных от международных соревнований.

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