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До 40 стран могут бойкотировать Олимпиаду в Париже — министр спорта Польши

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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До 40 стран могут бойкотировать Олимпиаду в Париже — министр спорта Польши

Фото: Associated Press

Масштабная коалиция стран, бойкотирующих ОИ-2024, может существенно снизить интерес к соревнованиям.

Десятки государств могут объявить бойкот зимних Олимпийских игр-2024 в случае допущения к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщает BBC.

Он рассказал о возможности создания коалиции из 40 стран, которые поддержат бойкотирование Олимпиады. К ней могут присоединиться США, Великобритания и Канада. Такого объединения будет достаточно, чтобы сделать соревнования бессмысленными, подчеркнул он.

Напомним, 26 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о готовности рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Но только в нейтральном статусе: без национальных флагов и гимнов.

После этого министр молодежи и спорта президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что национальная сборная может бойкотировать Олимпийские игры-2024.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подверг критике главу МОК из-за его заявления о возвращении спортсменов РФ и РБ на международную арену.

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Дата публикации
Просмотры
420
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