До 40 стран могут бойкотировать Олимпиаду в Париже — министр спорта Польши

Масштабная коалиция стран, бойкотирующих ОИ-2024, может существенно снизить интерес к соревнованиям.
Десятки государств могут объявить бойкот зимних Олимпийских игр-2024 в случае допущения к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщает BBC.
Он рассказал о возможности создания коалиции из 40 стран, которые поддержат бойкотирование Олимпиады. К ней могут присоединиться США, Великобритания и Канада. Такого объединения будет достаточно, чтобы сделать соревнования бессмысленными, подчеркнул он.
Напомним, 26 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о готовности рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Но только в нейтральном статусе: без национальных флагов и гимнов.
После этого министр молодежи и спорта президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что национальная сборная может бойкотировать Олимпийские игры-2024.
Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подверг критике главу МОК из-за его заявления о возвращении спортсменов РФ и РБ на международную арену.
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