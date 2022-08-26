"До конца 2023 года должен провести четыре боя": промоутер рассказал, когда Джошуа вернется на ринг

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможных будущих соперниках бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и назвал ориентировочное время возвращения британца на ринг.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3-0, 22 КО) может вернуться на ринг уже в декабре.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

"Бой Джошуа с Уайлдером все еще может быть самым большим в сверхтяжелом весе. Конечно, поединок Фьюри — Усик огромен, но в плане зрелищности бой Джошуа — Уайлдер актуален, как и реванш Эй Джея с Диллианом Уайтом.

На мой взгляд, следующим шагом для Джошуа будет поединок в декабре или январе. Он вернется с бойцом из топ-15 рейтинга и покажет главенствующее выступление. Ему нужно вернуться на победную тропу, а затем двигаться активнее. Я хочу, чтобы до конца 2023 года он провел четыре боя.

Его поединок с Уайтом обязательно нужно устроить ради британских болельщиков. По-моему, бой с Уайлдером тоже обязательно необходимо сделать.

Я также вижу поединок Джошуа с Тайсоном Фьюри, поскольку это все равно монументальное сражение для британских фанатов", – цитирует Хирна Boxing News 24.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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