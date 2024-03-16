До конца не досмотрел: появилось видео реакции Усика на жуткий нокдаун в бою Джошуа – Нганну

Украинский боксер эмоционально отреагировал на падение камерунского бойца ММА.
Чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику показали фрагменты поединка между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, в котором британец эффектно уничтожил своего соперника.
Эй Джей нокаутировал камерунского бойца ММА во втором раунде. Перед этим он успел дважды отправить своего соперника в нокдаун.
Усик, в отличие от обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, не посетил бой в Саудовской Аравии. Однако на странице DAZN Boxing в Twitter опубликовали видео его реакции на один из нокдаунов, в котором побывал Нганну.
Украинец пристально следил за происходящим в ринге. Когда Джошуа мощным ударом свалил Фрэнсиса на канвас, Александр с красноречивой мимикой улыбнулся и прикрыл ноутбук, так и не досмотрев до нокаута.
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 15 марта, 2024
Think @usykaa весело что @anthonyjoshua knockout? #FuryUsyk | май 18 | Live on DAZN worldwide pic.twitter.com/w7tiwgeuCF
Для Джошуа победа над Нганну стала четвертой подряд после двух поражений от украинца Александра Усика. Британский боксер проигрывал украинцу решением судей в 2021 и 2022 годах, потеряв чемпионские пояса.
Напомним, сейчас Усик готовится к бою с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую "Цыганский король" получил во время одного из спаррингов, его перенесли на 18 мая.
Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы боя в саудовском Эр-Рияде установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.
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