До медалей не дотянулась: юная украинская тяжелоатлетка стала пятой на Олимпиаде в Токио

До медалей не дотянулась: юная украинская тяжелоатлетка стала пятой на Олимпиаде в Токио

20-летняя Камила Конотоп показала достойное выступление, но для завоевания награды этого оказалось мало.

Украинка Камила Конотоп, которая в этом году с рекордом выиграла юношеский Чемпионат мира по тяжелой атлетике, заняла пятое место на Олимпийских играх-2020.

Наша 20-летняя соотечественница выступала в весовой категории до 55 кг. В рывке Конотоп со второй попытки взяла вес 94 кг, в толчке - 112 кг. Итоговый результат - 206 кг и 5-е место.

Стоит отметить, что Конотоп была самой молодой из всех участниц олимпийского турнира. Для нее эта Олимпиада дебютная в карьере.

"Золото" с олимпийским рекордом завоевала представительница Филиппин Хидилин Диаз - 224 кг (97 + 127), "серебро" досталось китаянке Киюн Лиао - 223 кг (97 + 126), а "бронзу" выиграла спортсменка из Казахстана Зульфия Чиншанло (Казахстан) - 213 кг (90 + 123).

Тяжелая атлетика. Женщины. До 55 кг

1. Хидилин Диаз (Филиппины) - 224 кг (97 + 127) олимпийский рекорд

2. Киюн Лиао (Китай) - 223 кг (97 + 126)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) - 213 кг (90 + 123)

4. Муаттар Набиева (Узбекистан) - 212 кг (98 + 114)

5. Камила Конотоп (Украина) - 206 кг (94 + 112)

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. После третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 26 июля в нашей онлайн-трансляции.

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