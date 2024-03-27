До мурашек: как сборная Украины вместе с болельщиками праздновала выход на Евро-2024 (видео)

Команда Сергея Реброва поблагодарила фанатов за поддержку во время решающей игры с Исландией во Вроцлаве.

26 марта сборная Украины одержала волевую победу над Исландией и вышла на чемпионат Европы-2024. Финальный матч плей-офф отбора на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве завершился со счетом 2:1 .

После финального свистка команда Сергея Реброва красиво поблагодарила болельщиков, которые посетили поединок, за мощную поддержку.

Футболисты и тренерский штаб "сине-желтых" собрались в центральном круге устроили аплодисменты в адрес фанатов, которые в этот момент громко скандировали "Украина, Украина".

Видео совместного празднования сборной Украины и ее фанатов опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ) в соцсетях.

В финальном турнире Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко в раздевалке трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024.

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