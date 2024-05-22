До мурашек: опубликовано видео разговора Усика с Владимиром Кличко сразу после победы над Фьюри

В Сети опубликовали видео, как легенда украинского бокса Владимир Кличко и новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик общались сразу после его победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Кличко-младший лично прибыл в Саудовскую Аравию и следил за боем на арене. После оглашения результата поединка Владимир поднялся в ринг и тепло обратился к Усику.

"Я горжусь тобой. Спасибо тебе за эту победу. Это важная, историческая победа для тебя, а еще более важная для нас, украинцев", – сказал Владимир.

"Спасибо, ты меня вдохновляешь, ты меня всегда вдохновлял", – ответил Усик.

"Он является историчной битвой для нас Украинцев."



Лист в Усик & Клитшчко празднует счастливый день.



Real Time Epilogue ➡️ https://t.co/z9aCcDz2Ou pic.twitter.com/b0qv0EH2NA — Top Rank Boxing (@trboxing) May 20, 2024

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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