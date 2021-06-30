До мурашек: сборная Украины вместе с фанатами отпраздновала историческую победу над Швецией (видео)

До мурашек: сборная Украины вместе с фанатами отпраздновала историческую победу над Швецией (видео)

Подопечные Андрея Шевченко подошли к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

Сборная Украины красиво отпраздновала победу над Швецией (2:1) и исторический выход в четвертьфинал Чемпионата Европы-2020. После финального свистка подопечные Андрея Шевченко подошли к трибуне с украинскими болельщиками на стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго, чтобы разделили момент триумфа.

В один голос с фанатами футболисты и тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Андреем Шевченко скандировали "У-кра-и-на! У-кра-и-на!". Эмоциональное видео появилось в соцсетях.

UNBELIEVABLE Опубликовано Khrystia Myhasiuk вторник, 29 июня 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020. К слову, лучшим игроком поединка УЕФА признал Александра Зинченко, на счету которого гол и ассист. После матча игрок "Манчестер Сити" расплакался и назвал рецепт успеха.

Отметим, что автор решающего мяча в ворота шведов Артем Довбик вошел в историю Чемпионатов Европы.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Новости Украины: футбольная сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

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