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До победы не хватило считанных секунд: сборная Украины сыграла вничью с чехами в товарищеском матче

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До победы не хватило считанных секунд: сборная Украины сыграла вничью с чехами в товарищеском матче

repre.fotbal.cz

"Сине-желтые" провели всего третий поединок под руководством нового тренера.

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии в товарищеском матче. Встреча на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене завершилась со счетом 1:1.

Хозяева очень мощно начали поединок и уже в дебюте создали несколько опасных моментов, но огорчить Дениса Бойко им не удалось.

"Сине-желтые" же забили после своего первого реального шанса. Александр Зинченко сделал передачу на правый фланг на Александра Тымчика. Тот прострелил в центр штрафной площади, где мяч получил дебютант Виктор Корниенко, неотразимо пробивший под перекладину.

До перерыва команды обменялись опасными моментами, но счет на табло так и не изменился.

Во втором тайме самый реальный шанс, чтобы отыграться, хозяева создали на 67-й минуте. Станислав Тецл пробивал без помех метров с пяти по воротам Бойко, но умудрился попасть в штангу.

Тем не менее, одержать первую победу под руководством Александра Петракова "сине-желтые" все же не смогли. За несколько секунд до финального свистка Матей Выдра принес хозяевам ничью ударом метров с 18 в самую девятку.

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