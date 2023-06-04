До рекорда не хватило одного гола: Довбик выиграл бомбардирскую гонку УПЛ-2022/23

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

25-летний форвард забил 24 гола в 30 матчах отечественного первенства. С этим результатом он опередил нападающих Назария Русина ("Заря") и Таулянта Сефери ("Ворскла"), забивших в сезоне по 13 мячей.

Довбик был близок к абсолютному рекорду в истории чемпионатов Украины, который принадлежит бывшему полузащитнику донецкого "Шахтера" Генриху Мхитаряну (25 мячей в сезоне-2012/13).

Всего за текущую кампанию Довбик забил 29 голов и отдал 8 результативных передач в 39 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах.

Напомним, в заключительном туре УПЛ "Днепр-1" вырвал победу над "Кривбассом". Это позволило команде Александра Кучера финишировать на втором месте, опередив луганскую "Зарю" по дополнительным показателям.

В следующем сезоне днепровский клуб впервые в истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Читайте также:

"Ворскла" в меньшинстве удержала победу над "Шахтером" и выборола еврокубковую путевку

"Динамо" официально простилось со своим голкипером-ветераном

Определились все участники плей-офф за право играть в УПЛ: когда матчи