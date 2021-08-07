До сборной Украины остался один шаг: Ребров разорвал контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ

До сборной Украины остался один шаг: Ребров разорвал контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ

47-летний специалист уже 9 августа должен возглавить сборную Украины.

Украинский тренер Сергей Ребров расторг контракт со своим клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Теперь перед 47-летним наставником нет препятствий для того, чтобы возглавить сборную Украины, которую ранее покинул Андрей Шевченко.

Как сообщили в эфире программы Футбол NEWS, Ребров подпишет с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) контракт на два года с возможностью продления еще на один.

Официально о его назначении на должность главного тренера сборной объявят в понедельник, 9 августа, на заседании исполкома УАФ.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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