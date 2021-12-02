До сих пор без побед: Шевченко выдал худший старт в официальных турнирах за свою тренерскую карьеру

До сих пор без побед: Шевченко выдал худший старт в официальных турнирах за свою тренерскую карьеру

В трех первых матчах под руководством украинца "грифоны" не забили ни одного гола.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прогнозируемо столкнулся с трудностями в должности наставника итальянского "Дженоа".

В трех первых играх у руля генуэзского клуба 45-летний украинец набрал только одно очко: проиграл "Роме" Жозе Моуринью (0:2), сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и разгромно уступил "Милану" (0:3).

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Это самый плохой старт Шевченко в роли тренера. Правда, раньше Шевченко возглавлял только сборную Украины, с которой всегда успешнее начинал официальные турниры.

Отбор к ЧМ-2018: две ничьи и победа, шесть забитых голов. "Сине-желтые" разошлись миром с Исландией (1:1) и Турцией (2:2), а затем разгромили Косово (3:0).

Лига наций-2018: три победы, четыре забитых гола. Сборная Украины дважды обыграла Чехию (2:1 и 1:0) и победила Словакию (1:0).

Отбор на Евро-2020: две победы и ничья, семь забитых голов. Украинцы на выезде добыли ничью против Португалии (0:0), после чего победили Люксембург (2:1) и Сербию (5:0).

Лига наций-2020: победа и два поражения, три забитых гола. В элитном дивизионе Лиги наций "сине-желтые" стартовали домашней победой над Швейцарией (2:1), затем проиграли Испании (0:4) и Германии (1:2).

Отбор на ЧМ-2022: три ничьих, три забитых гола. Текущий отбор на мундиаль украинская команда начинала под руководством Шевченко. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, Казахстаном и Финляндией с одинаковым счетом 1:1.

Евро-2020: победа и два поражения, четыре забитых гола. На континентальном первенстве, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса, украинцы стартовали с победы над Северной Македонией (2:1), а затем проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Подопечные Шевченко заняли третье место в своей группе, но впервые в истории вышли в плей-офф, где на пути в четвертьфинал обыграли Швецию.

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа" , подписав контракт до 30 июня 2024 года.

, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Сейчас подопечные Шевченко идут в зоне вылета, занимая 18-е место с 10 очками после 15 туров.

Календарь матчей "Дженоа" до конца года не внушает оптимизма, поэтому исправить ситуацию "грифонам" будет ох как непросто.

Расписание матчей "Дженоа" Шевченко до конца года

5 декабря: "Ювентус" - "Дженоа" (Серия А)

10 декабря: "Дженоа" - "Сампдория" (Серия А)

14 декабря: "Дженоа" - "Салернитана" (1/16 Кубка Италии)

17 декабря: "Лацио" - "Дженоа" (Серия А)

21 декабря: "Дженоа" - "Аталанта" (Серия А)