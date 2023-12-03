До сих пор непобедимы: "Байер" спасся от поражения против "Боруссии" Дортмунд в Бундеслиге (видео)

Леверкузенцы продолжают лидировать в чемпионате Германии, но "Бавария" наступает на пятки.

"Байер" на своем поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "БайАрене" завершился со счетом 1:1 .

Уже на 5-й минуте встречи "шмели" вышли вперед – голом отличился норвежский защитник Юлиан Риерсон.

Леверкузенский клуб на протяжении всего матча атаковал и создал немало моментов у ворот соперника. По ожидаемым голам (xG) "фармацевты" существенно превзошли дортмундцев – 2,33 против 0,94.

Это принесло свои плоды. На 79-й минуте гол Виктора Бонифейса позволил подопечным Хаби Алонсо спастись от поражения.

Отметим, что в компенсированное к первому тайму время арбитр отменил гол полузащитника лекеркузенского коллектива Флориана Вирца из-за офсайда.

Обзор матча "Байер" – "Боруссия" Дортмунд

Таким образом, "Байер" (35 очков) продолжает лидировать в Бундеслиге, не проиграв в этом сезоне ни одного матча. "Фармацевты" на три балла опережают "Баварию", которая имеет матч в запасе. "Боруссию" Дортмунд (25 пунктов) идет на пятой позиции.

В следующем туре немецкого чемпионата "Байер" 10 декабря на выезде сыграет со "Штутгартом", а дортмундская "Боруссия" днем ранее примет "РБ Лейпциг".

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